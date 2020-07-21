Московские врачи вылетели в Казахстан

Это уже вторая московская бригада врачей.

Бригада московских врачей вылетела в Казахстан для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом, передает zakon.kz.

По информации департамента здравоохранения Москвы, 15 медиков отправились в Костанайскую область.

Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляет Олег Черныш, заведующий отрядом бригад специализированной медицинской помощи для работы в чрезвычайных ситуациях НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Это уже вторая московская бригада врачей, направленная в Казахстан для помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом, - говорится в сообщении депздрава.

Основными целями и задачами московской бригады станут изучение эпидемиологической ситуации на территории Казахстана в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019 и совместная с местными органами здравоохранения разработка мероприятий по предотвращению распространения коронавируса. Бригады будут посещать COVID-стационары, помогать в перепрофилировании клиник, осматривать пациентов, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей.

В составе бригады хирурги, анестезиологи-реаниматологи, пульмонолог, инфекционист, кардиолог, эпидемиолог, рентгенолог КТ, медицинские сестры-анестезисты и другие специалисты, имеющие большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом. Это врачи ведущих столичных стационаров: Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Городской больницы города Московский, больницы им. М.П. Кончаловского, больницы №40 в Коммунарке и №67, МКНЦ им. А.С. Логинова, инфекционной больницы №2 и Клинико-диагностической поликлиники №121.

Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты.

Ранее по поручению мэра Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом бригады врачей были направлены на юг Казахстана, где оказывали помощь местному населению.

Отмечается, что с начала мая мультидисциплинарные бригады московских врачей посетили республику Северная Осетия - Алания, Ингушетию, Дагестан, в Забайкальский край, были во Владимирской и Псковской области, на Камчатке, в Ханты-Мансийске, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

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