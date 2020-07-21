Почему "разгромили" парк Панфиловцев, рассказали в акимате Алматы

Инспекция показала, что более половины всех конструкций подлежит замене.

В парке 28 гвардейцев-панфиловцев проходит реконструкция. Происходящее сейчас там не нравится алматинцам, так как реконструкции сопутствуют работы, приводящие парк в неприглядный вид. В соцсетях появились возмущенные посты. Кто-то считает, что там решили поменять совершенно целые бордюры и не требующие замены фонари. В городском акимате разъяснили, что сейчас происходит в парке, передает zakon.kz.

Проект реконструкции парка им. 28 гвардейцев-панфиловцев был разработан в 2018 году, после подписания договора с подрядчиком (ТОО "ГСГ Высотник") начались работы по оптимизации проекта. Была произведена дефектовка всех конструкций парка, с тем, чтобы произвести замену только изношенных и не пригодных для дальнейшей эксплуатации, - пояснили в акимате.

Инспекция показала, что более половины всех конструкций подлежит замене.

В частности, арычная система не менялась с конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века и сами конструкции не подходят к современным. Поэтому было принято решение придерживаться комплексного похода к реконструкции парка. Однако арычные лотки, степень износа которых не превышает 50%, менять не стали, что дало существенную экономию средств, - отметили в ведомстве.

По проекту предусмотрена замена 111 опор освещения. Для оптимизации затрат, принято решение о внесении изменений в проектно-сметную документацию. В результате корректировки замене подлежит только 21 опора освещения, по причине их непригодности в связи прогнившими основаниями.

Опоры освещения были демонтированы в начале июня 2020 г. в присутствии эксплуатирующей организации ГКП на ПХВ "Алматы Кала Жарык". Они были переданы представителям эксплуатирующей организации. По оставшимся опорам будет произведена только замена светильников.

Для обеспечения полноценного функционирования поливочной системы парка, проектом предусмотрено строительство вспомогательного резервуара. В настоящее время ведутся работы по установке данного резервуара для воды. Размеры резервуара 12Х9Х4,85 м., объем 300 м3.

Финансирование благоустройства территории парка 28 гвардейцев-Панфиловцев пересмотрено. В целях оптимизации затрат принято решение внести изменения в проектно-сметную документацию. В ходе корректировки исключены такие дорогостоящие работы как строительство фонтана, детских и спортивных площадок, на 60 % меньше положат тротуарной плитки, в результате чего будут сэкономлены значительные средства, - отметили в акимате.

Там добавили, что проектом предусмотрено создание 191 рабочего места, из них 96 предоставлено безработным, зарегистрированным в "Центре занятости населения". Свыше 90 % строительных материалов приобретается у отечественных товаропроизводителей.

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