Кому чаще отдают победу в профессиональном боксе, рассказал эксперт

Не всегда все решается на ринге.

Известный российский комментатор, эксперт бокса Григорий Стангрит поделился интересным мнением о том, по какому принципу судьи отдают победу тому или иному боксеру, если оба соперника достойны победы или дело идет к ничьей, передает zakon.kz.

Отвечая на вопрос Instagram-канала Kazakhboxing о том, кто на самом деле выиграл в поединке за титул чемпиона мира IBF в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко, Григорий Стангрит напомнил, что в боксе есть очень много факторов, определяющих победителя в том или ином бою.

В боксе профессиональном чаще выигрывает тот, кто более кассовый. Геннадий на себе ощутил это в бою с Канело с одной стороны, где более кассовый победил. Сейчас судьба ему где-то вернула (должок - Прим.Авт). Есть спорные результаты, а есть - что прямо ограбили. Если бы победу отдали Деревянченко, это не было бы ограблением, это также было бы спорно из-за нокдауна (в котором побывал Деревянченко - Прим.Авт), в таких боях, где все очень ровно, очень близко, нокдаун - это тяжелое. Я считаю, что Головкин не проиграл этот бой, но я больше склоняюсь к ничейному результату, - сказал Григорий Стангрит.

По мнению эксперта, присуждение победы одному из боксеров позволило вакантному на тот момент титулу чемпиона мира обрести своего хозяина, но ничейный результат был бы вполне справедливым.

Было такое ощущение, что Геннадий в этом поединке вроде "нащупал" какую-то ниточку, вроде пошло, а потом - раз, и потерял. Потом вроде снова "нащупал", и снова потерял. У меня сложилось такое ощущение. На мой взгляд, благодаря этому нокдауну на ничью точно наработал, - считает Григорий.

По мнению специалиста, в бою с Деревянченко у Головкина не было такой же сильной мотивации, как если бы он бился с чемпионом мира WBA и WBC мексиканцем Саулем Канело Альваресом.

Головкин на той стадии карьеры находится, когда ты дерешься столько времени, периодически устаешь, тебе нужен вызов, нужна мотивация. Руслан Проводников - такой человек, у которого закончилась мотивация, заряженность, это путь к поражению и он ушел. Для боксера, которой живет хорошей роскошной жизнью, ему нужен вызов, мотивация, соперники. И для Головкина это как раз Канело. Деревянченко с точки зрения фокусировки не тот соперник, которого хочется бить. Вопрос мотивации, возможно, тоже имел значение, с этой точки зрения Головкину было не так интересно драться с Деревянченко. С Канело у Головкина будет другая мотивация, - заключил эксперт.

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