Около 28 тыс. работников сократили бизнесмены из-за карантина в Казахстане

Наибольшие сокращения произошли в Шымкенте и Алматы, а также в Туркестанской и Мангистауской областях.

Фото : stapravda.ru

Сокращено около 28 тыс. работников МСБ, в отпуск без сохранения зарплаты отправлены 34 тыс. человек, сообщил на заседании правительства председатель правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" Аблай Мырзахметов, передает корреспондент zakon.kz. По информации бизнеса, сокращено около 28 тыс. работников или около 14,5% от общей численности. Наибольшие сокращения в городе Шымкенте, Алматы, Туркестанской и Мангистауской областях, — сообщил Мырзахметов. По его словам, наиболее высокие показатели сокращения сотрудников в отраслях общественное питание (37%), услуг проживания (25%), операции с недвижимостью (24%). В отпуск без сохранения заработной платы отправлены около 34 тыс. работников. Больше всего в городах Алматы и Шымкент, а также в Туркестанской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях. Больше всего таких сотрудников в отраслях развлечение и отдых, туризм, общественное питание, — отметил глава НПП. Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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