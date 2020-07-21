Как подать заявление на АСП

Граждане, которые впервые подают заявление на АСП, предоставлена возможность сделать это через egov.kz.

Из-за продолжающегося карантина и для исключения дополнительных контактов между гражданами информационная система Министерства труда и социальной защиты автоматически продлила назначение АСП всем активным получателям господдержки, сообщает zakon.kz.

В период введения в Казахстане чрезвычайного положения всем получателям государственной адресной социальной помощи на 31 марта 2020 года, в целях исключения прямого контакта адресная социальная помощь на следующий квартал (2 квартал) была продлена автоматически без обращения лица. Такая мера вводилась исключительно в целях недопущения распространения пандемии в нашей стране.

В 3 квартале (июль-сентябрь) 2020 года, учитывая ситуацию по коронавирусной инфекции и для исключения прямого контакта с услугополучателями, Министерством труда и социальной защиты населения было принято решение произвести назначение АСП без участия заявителей.

Для этого в автоматизированной информационной системе "Социальная помощь" всем активным получателям АСП по состоянию на 30 июня 2020 года, были автоматически сформированы заявления на 3 квартал с учетом доходов 2 квартала.

Стоит отметить, что при назначении АСП на 3 квартал, в совокупный доход семьи не были учтены некоторые доходы:

- Единый совокупный доход (ЕСП);

- Социальная выплата на период чрезвычайного положения (42500 тенге)

Для граждан, которые хотят подать заявление впервые на АСП, предоставлена возможность сделать это "бесконтактно" через портал электронного правительства egov.kz.

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