ПФЛК ищет новое место для матчей Чемпионата Казахстана по футболу

Ранее было объявлено, что Чемпионат Казахстана по футболу проведут в единой выбранной локации для каждого турнира.

Второй рестарт Чемпионата Казахстана отложен как минимум до 3 августа, то есть, до окончания строго карантина в стране. Тем не менее, даже после возобновления футбольного сезона играть придется по-новому, передает zakon.kz.

Ранее было объявлено, что Чемпионат Казахстана по футболу (и Казахстанская премьер-лига, и первая лига) проведут в единой выбранной локации для каждого турнира. Также предполагается проведение Первенства среди команд Второй лиги в ускоренном формате с базированием в одном месте.

Ранее звучали предложения о том, чтобы игры КПЛ провести в Алматы, однако, официального подтверждения эта информация пока не нашла. В то же время, на сайте ПФЛК появились данные об инспекции спортивных сооружений Шымкента.

В списке рабочих вариантов для проведения одного из турниров (КПЛ или первая лига) рассматривается футбольная инфраструктура спортивных объектов в Шымкенте. Руководитель ПФЛК Олжас Абраев посетил город в том числе и для изучения логистических возможностей региона.

Центральный стадион имени Кажымукана является лицензированной ареной для проведения матчей OLIMPBET-Чемпионата. Условия на стадионе отвечают в том числе всем текущим требованиям специального санитарного Протокола.

Пригородный футбольный центр "БИИК-Тассай" располагает хорошей спортивной инфраструктурой, однако у комиссии остались вопросы к техническим возможностям для проведения прямых трансляций на республиканском телевидении - не на всех полях центра есть необходимая для вещания инфраструктура.

Еще один стадион при футбольной базе "БИИК", расположенной непосредственно в Шымкенте, также готов к проведению матчей с точки зрения спортивной составляющей, но на арене необходимо довести до соответствия Техническому регламенту ПФЛК ряд требований по организации трансляций.

Данная инспекция не является стандартной, так как качество шымкентских полей нам хорошо знакомо. В текущей ситуации, когда Администрация ПФЛК рассматривает все возможные варианты по возобновлению сезона, было важно изучить в том числе нынешнее логистические возможности Шымкента. Готов или город принять и заселить в комфортных условиях большое количество футбольных команд? Насколько соответствует вся инфраструктура телевизионным требованиям при организации матчей? Вся полученная в ходе инспекции информация будет обработана Администрацией ПФЛК и принята во внимание при реализации проектов возобновления сезона в турнирах, организуемых Лигой, - заявил Олжас Абраев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!