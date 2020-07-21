Запретить чиновникам иметь счета за границей предлагают антикоррупционеры

Также предлагается криминализировать обещание или предложение взятки.

На заседании коллегии по итогам деятельности Агентства РК по противодействию коррупции за шесть месяцев Алик Шпекбаев рассказал о новых законодательных инициативах, передает zakon.kz.

В течение первого полугодия мы внесли на рассмотрение главы государства несколько концептуальных предложений, которые могли бы существенно снизить уровень коррупции. Они касаются усиления ответственности за коррупцию, правовой регламентации института общественного контроля, введения новых антикоррупционных ограничений, запрета для госслужащих на открытие и владение счетами в иностранных банках, - рассказал он.

Также предлагается ввести в законодательство РК базовые международные стандарты: криминализация обещания/предложения взятки, распространение понятия коррупции на частный сектор, создание комплексной защиты осведомителей.

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