В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за предложение и обещание о взятке

В Мажилисе обсудили законопроект по противодействую коррупции. В нем, помимо всего прочего, предлагается ввести уголовную ответственность за предложение и обещание о взятке, а также дачу согласия на получение, просьбу или требование взятки и другие, сообщает Zakon.kz.

Во время обсуждений президент Алматинской высшей школы управления Канат Нуров отметил, что необходимо конкретизировать уголовную ответственность за обещание взятки, выделив обещание взятки вследствие вымогательства.

Иначе, по его словам, такие взяточники не будут иметь возможности сотрудничать со следствием, так как сразу будут подпадать под преследование по предлагаемой статье.

Члены Общественной палаты при Мажилисе совместно с парламентариями и экспертами обсудили проект закона по вопросам противодействия коррупции и сопутствующие ему поправки. Основной законопроект охватывает более шести направлений.