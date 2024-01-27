Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за предложение и обещание о взятке

взятка Фото: Zakon.kz
В Мажилисе обсудили законопроект по противодействую коррупции. В нем, помимо всего прочего, предлагается ввести уголовную ответственность за предложение и обещание о взятке, а также дачу согласия на получение, просьбу или требование взятки и другие, сообщает Zakon.kz.

Во время обсуждений президент Алматинской высшей школы управления Канат Нуров отметил, что необходимо конкретизировать уголовную ответственность за обещание взятки, выделив обещание взятки вследствие вымогательства.

Иначе, по его словам, такие взяточники не будут иметь возможности сотрудничать со следствием, так как сразу будут подпадать под преследование по предлагаемой статье.

Члены Общественной палаты при Мажилисе совместно с парламентариями и экспертами обсудили проект закона по вопросам противодействия коррупции и сопутствующие ему поправки. Основной законопроект охватывает более шести направлений.

Читайте также

палата больницы
Стало известно о состоянии избитого в Караганде водителя скорой помощи
звонок
Родителей подростков из Абайской области оштрафовали после шутки о террористах в школе
авто скорой помощи
В Караганде ищут мужчину, избившего водителя скорой помощи
Мухит Турсынали
Антикор Мажилис Парламента РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Уехавший в США Киркоров вышел на связь
Уехавший в США Киркоров вышел на связь
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи Алматы
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи Алматы
Миссия: какое предназначение по дате рождения
Миссия: какое предназначение по дате рождения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: