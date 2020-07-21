Младенцы на полу. Руководству столичного роддома объявили выговор
Коечный фонд развернут в достаточном количестве - управление здравоохранения.
В пресс-службе управления общественного здравоохранения Нур-Султана прокомментировали ситуацию с отсутствием мест и распределением новоиспеченных матерей с младенцами по коридорам роддома, сообщает zakon.kz.
О том, что происходит в роддоме №1 на левом берегу столицы рассказала читательница группы eto_astana_detka в Instagram.
По ее словам, из-за отсутствия мест малыши с мамами спят на полу.
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Здравствуйте! Я не знаю подойдет ли моя информация. Сестренка родила 18 июля в роддоме на левом берегу. После родов всех ложат в корридорах из-за отсутствия мест. Сейчас ведь 2 роддома работают. ЖД и на левом берегу. Второй роддом закрыли для беременных с кви или пневмонией. В итоге получается что больницы не готовы к большому наплыву рожениц.
Комментаторы отмечают, что такая ситуация происходит постоянно и это, к сожалению, не зависит от ситуации с коронавирусом. По словам читателей, такое было и в 2013, и 2019 годах.
В управлении отметили, что на обращение отреагировали незамедлительно.
В акушерском блоке Многопрофильной городской больницы #1 коечный фонд развернут в достаточном количестве. Мест для рожениц хватает. По данному факту заместителю по родовспоможению объявлен выговор, - уточнили в ведомстве.
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