Младенцы на полу. Руководству столичного роддома объявили выговор

Коечный фонд развернут в достаточном количестве - управление здравоохранения.

В пресс-службе управления общественного здравоохранения Нур-Султана прокомментировали ситуацию с отсутствием мест и распределением новоиспеченных матерей с младенцами по коридорам роддома, сообщает zakon.kz.

О том, что происходит в роддоме №1 на левом берегу столицы рассказала читательница группы eto_astana_detka в Instagram.

По ее словам, из-за отсутствия мест малыши с мамами спят на полу.

Комментаторы отмечают, что такая ситуация происходит постоянно и это, к сожалению, не зависит от ситуации с коронавирусом. По словам читателей, такое было и в 2013, и 2019 годах.

В управлении отметили, что на обращение отреагировали незамедлительно.

В акушерском блоке Многопрофильной городской больницы #1 коечный фонд развернут в достаточном количестве. Мест для рожениц хватает. По данному факту заместителю по родовспоможению объявлен выговор, - уточнили в ведомстве.

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