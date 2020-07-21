Казахстан вышел на уровень стабилизации эпидемиологической ситуации

Прирост заразившихся коронавирусом по республике составляет 2,1%.

На селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены принимаемые в стране противоэпидемиологические меры и ход исполнения поручений главы государства, которые были даны на совещании 18 июля, сообщает zakon.kz.

С докладами выступили министр здравоохранения А. Цой, акимы г. Нур-Султан А. Кульгинов, г. Шымкент — М. Айтенов, Карагандинской области — Ж. Касымбек, Актюбинской области — О. Уразалин.

Казахстан вышел на уровень относительной стабилизации эпидемической ситуации. Прирост заразившихся коронавирусом по республике составляет 2,1%, наименьший прирост за сутки зарегистрирован в Шымкенте — 1%, Кызылординской области — 0,9%, Туркестанской области — 0,8%, Актюбинской области — 0,5%.

Общий коечный фонд увеличен с 30,4 тыс. до 49,7 тыс. Снижена занятость провизорных коек на 20% (с 89% до 69%) и реанимационных на 6% (с 73 до 67%). Увеличилось количество выздоровевших от COVID-19 на 60%. Количество вызовов скорой помощи снижено на 23%.

На амбулаторном уровне для оказания медицинской помощи на дому создано 2962 мобильные бригады ПМСП. До конца текущего месяца количество бригад будет доведено до 3500. Количество Call-центров в поликлиниках увеличено на 16%.

На сегодня в инфекционных и провизорных стационарах имеется 1958 аппаратов ИВЛ, дополнительно закупается более 4183 аппаратов, более 21 тыс. коек будет подключено к кислороду, 6237 точек — за счет кислородных концентраторов. На сегодня мощность ПЦР-тестирования составляет 32 тыс. исследований в сутки. К 1 августа данный показатель будет доведен до 35,6 тыс. в сутки, к 1 сентября — до 64 тыс. в сутки.

Для оказания амбулаторной помощи на селе созданы и функционируют 1493 мобильных бригад, что покрывает 94% потребности. Задействовано на селе 641 машина скорой медицинской помощи.

Глава правительства поручил акиматам, министерствам здравоохранения и индустрии обеспечить больницы в регионах аппаратами ИВЛ в соответствии с потребностями в срок до конца августа.

Министерству здравоохранения совместно с акиматами и Министерством сельского хозяйства поручено до конца июля организовать работу по ПЦР-тестированию в регионах на базе ветеринарных лабораторий и обеспечить укомплектование кадрами, акиматам — проработать эффективную логистику доставки анализов в лаборатории регионов.

Министерствам индустрии, здравоохранения и финансов дано поручение в срочном порядке решить вопрос оснащения регионов передвижными диагоностическими комплексами, районных больниц цифровыми рентген-аппаратами отечественного производства, Министерству здравоохранения и акиматам — обеспечить доставку в полном объеме в течение двух недель кислородных концентраторов и медицинских газов в регионы.

"СК Фармация" поручено до конца июля закупить и распределить лекарственные средства в регионы в дополнительном месячном объеме, а также установить четкую систему планирования их потребности.

Премьер-министр также поручил сформировать в Стабилизационных фондах необходимые запасы лекарственных средств и медицинских изделий в каждом регионе по примеру Алматы, Нур-Султана и Актюбинской области.

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