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В Казахстане от коронавируса скончались 610 человек

Об этом сказал глава Минздрава.

Фото : Хабар 2421 июля 2020, 15:38

В Казахстане от коронавируса скончались 610 человек, сообщает zakon.kz.

Такие данные на брифинге привел министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

На сегодня в стране скончались 610 человек от коронавируса, - заявил он.


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