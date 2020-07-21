В Казахстане от коронавируса скончались 610 человек
Об этом сказал глава Минздрава.
Фото : Хабар 2421 июля 2020, 15:38
В Казахстане от коронавируса скончались 610 человек, сообщает zakon.kz.
Такие данные на брифинге привел министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.
На сегодня в стране скончались 610 человек от коронавируса, - заявил он.
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