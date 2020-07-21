Анаконда на Алаколе - смонтированное видео распространили в Казнете

Анаконда в нашей природе не обитает.

В соцсетях распространяют видео якобы с анакондой, снятой на Алаколе, передает zakon.kz.

На записи с кидающейся на автомобиль огромной змеей голос за кадром на казахском языке описывает происходящее - якобы все происходит на Алаколе.

Пользователи интернета, конечно, догадались, что это монтаж. Однако кто-то испугался.

Пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет поспешил успокоить тех, кто склонен верить этой записи, и предоставил видео-оригинал.

Многие обращаются мне по видео, где в Алаколе зафиксировали анаконду. Это конечно фейк. Наши соотечественники наложили туда озвучку на казахском языке и решили насмешить кого-то. Анаконда в нашей природе не обитает. Я тут выложу два видео. Один из них оригинал, а другой фейк. Просто невозможно такое у нас, - написал он.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!