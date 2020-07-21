Озвучен прогноз по коронавирусу на осень в Казахстане

Карантин временный - Цой.

Министр здравоохранения Алексей Цой на брифинге в СЦК отметил, что есть надежды на стабилизацию ситуации с коронавирусом, сообщает zakon.kz.

По его словам, к 1 сентября ситуация должна стабилизироваться.

У нас уровень держится 1600-1700. В принципе, это не плохие показатели, но мы надеемся, что ситуация стабилизируется. Мы видим, что наши прогнозы были пессимистичные (2000-2500 госпитализация в день), - отметил он.

Министр уточнил, что после карантина придет обычная жизнь.

Для нас важный момент, что будет после наших ограничительных мер. Мы сейчас думаем, как будем послаблять ограничительные меры. Карантин временный, потом обычная жизнь. И мы должны понимать - куда будет двигаться государство и министерство здравоохранения, - заключил Цой.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!