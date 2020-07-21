Флойда Мейвезера назвали причиной всех бед современного бокса

Без побед не бывает поражений.

Мексиканец Оскар Вальдес (27-0, 21 КО) этой ночью в Лас-Вегасе (США) проведет свой второй бой в рамках второго полулегкого веса (до 59 кг), ему предстоит встретиться с пуэрториканским середняком Джейсоном Велесом (29-6-1, 21 КО). Ожидается, что в случае победы Вальдес незамедлительно подерется с грозным чемпионом-соотечественником Мигелем Берчельтом (37-1, 33 КО). Комментируя риски проиграть кому-то из них, Вальдес упомянул в не самом позитивном тоне непобежденного американца Флойда Мейвезера-младшего, передает zakon.kz.

По информации vRinge, Вальдес не хочет всю жизнь думать о том, что произошло бы в бою между ним и Берчельтом.

Не хочу всю жизнь думать, кто бы победил. Не хочу, всю жизнь сожалеть о принятом решении. Поэтому я с ним обязательно встречусь на ринге. Из-за кого бойцы избегают опасных соперников? Как по мне, винить в этом нужно Мэйвезера! Именно он привнес в бокс эту глупость, что "если хочешь быть великим, то тебе нельзя проигрывать. Я в эту чушь не верю. Как можно в это поверить, когда были такие крутые примеры как Хулио Сесар Чавес, Мухаммед Али, Майк Тайсон, Марко Антонио Баррера? Даже Шугар Рэй Леонард... Они все проигрывали. И они все были легендами. Но потом пришел Мэйуэзер и зациклился на своем нолике в графе поражений. Да, он тоже был одним из лучших. Но он это делал иначе. Там целый расчет был на то, чтобы оставаться непобежденным, - заявил Вальдес.

Он заявил, что без побед не бывает поражений, и великие боксеры не стыдятся своих проигрышей в отдельных боях.

И посмотрите, что происходит сейчас. Все реально зациклились на своем нолике в графе поражений. Все боятся, что поражение существенно снизит твою рыночную стоимость. Все боятся, что после поражения их гонорары не будут прежними. Все говорят: "С этим драться не буду — он слишком опасен". Но это точно не в моем случае. Я из другого теста. Я буду драться. Пускай у нас в дивизионе не такие гонорары, как в полусреднем весе или же в хэвивейте, но это все равно нормальные деньги. Я так считаю, это моя работа. Мне нужно обеспечивать семью. И чтобы у них все было в порядке, я выхожу на ринг и дерусь, - посетовал Вальдес.

Спортсмен считает самым лучшим примером для подражания антагониста Мэйуэзера филиппинца Мэнни Пакьяо.

"Это классный дядька! Отличный пример! У него были поражения, но он до сих пор дерется и побеждает крутых парней. Он побеждает молодых, талантливых бойцов. Думаю, есть еще парочка таких же, как Пакьяо", - заключил боксер.

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