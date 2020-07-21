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Захвативший автобус с заложниками украинец открыл стрельбу и бросил гранату

На месте работают все подразделения МВД.

Фото : Telegram21 июля 2020, 16:30

Мужчина, захвативший в заложники пассажирский автобус в украинском Луцке, открыл стрельбу и бросил гранату. Об этом сообщает УНИАН, передает zakon.kz.

Террорист совершил два выстрела в сторону силовиков и выбросил из автобуса гранату, которая не сдетонировала.

На месте работают все подразделения МВД. Служба безопасности Украины ввела план "Бумеранг".

О преступнике известно, что он называет себя Максимом Плохим и был судим, о чем написал в своей книге. Он требует, чтобы власти Украины признались на камеру, что они "террористы в законе". Настоящее имя злоумышленника - Кривошей Максим Степанович. Официально он прописан в Дубно.


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