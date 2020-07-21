Россия поставит Казахстану вакцину от КВИ в приоритетном порядке

Казахстан изучает разные вакцины из различных стран.

Казахстан закупит вакцины у того, кто первый проведет клинические испытания и предоставит результаты. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает корреспондент zakon.kz

Казахстан изучает разные вакцины из различных стран. На разных этапах клинических испытаний они находятся. Российскую вакцину мы знаем, с нашими российскими коллегами тоже активно сотрудничаем. Даты поставки будут зависеть от того, когда будет официальное подтверждение того, что вакцины прошла все этапы клинических испытаний и допущена к применению для массового населения. Когда такие данные поступят, мы будем рассматривать, - ответил министр на вопрос относительно закупа российских вакцин.

Он также отметил, что министерство попросило российскую сторону поставить вакцины в Казахстан в приоритетном порядке.

Такие же договоренности у нас есть и с другими производителями вакцин, находящиеся на стадии испытаний. Это в том числе и китайские вакцины, которые совместно с ОАЭ проходят клинические испытания. И другие вакцины, которые в мире сейчас исследуются на максимальном уровне клинических исследований и близки к завершению, - добавил Цой.

По его словам, Казахстана держит связь со всеми, кто может изобрести вакцину против КВИ.

Ждем. Когда будет точная дата, результаты, с которыми нас обязательно должны ознакомить и мировую общественность в целом. И после этого будет принято решение, какую вакцину брать в первую очередь, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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