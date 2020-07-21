В правила поощрения медработников и оплаты услуг медучреждений внесли изменения

Так, поощрение работников субъекта здравоохранения осуществляется за счет сложившейся экономии бюджетных и внебюджетных средств в виде дифференцированной доплаты.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 18 июля 2020 года внес изменения и дополнения в некоторые приказы в области здравоохранения, передает zakon.kz.

В частности, изменения затронули Правила поощрения работников субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.

Так, говорится, что поощрение работников субъекта здравоохранения осуществляется:

- за счет сложившейся экономии бюджетных и внебюджетных средств в виде дифференцированной доплаты;

- за счет средств стимулирующего компонента комплексного подушевого норматива (СКПН) в субъектах здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования (ПМСП).

Вместе с тем глава "Порядок выплаты доплат за особые условия труда при осуществлении мероприятий по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 и (или) лечению больных с коронавирусом COVID-19" исключена.

Также внесены дополнения в Правила оплаты услуг субъектов здравоохранения и Правила оплаты стоимости фармацевтических услуг субъектам в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

В частности, указывается, что Фонд медстрахования по согласованию с поставщиком осуществляет авансовую (предварительную) оплату в следующих случаях:

- при заключении договора закупа услуг или дополнительного соглашения при размещении объемов услуг в размере не более тридцати процентов от суммы договора закупа услуг, с последующим удержанием суммы, выплаченной авансовой (предварительной) оплаты, согласно графику ее удержания;

- в размере не более 70 процентов от плановой суммы на декабрь месяц, но не более суммы остатка по договору закупа услуг с учетом суммы аванса, подлежащая удержанию в декабре.

- на период действия чрезвычайного положения, а также на период осуществления мероприятий в рамках борьбы с короновирусом COVID-19 на всей территории РК при заключении договора закупа услуг или дополнительного соглашения при размещении объемов услуг в размере не более 50 процентов от суммы договора закупа услуг, с последующим удержанием суммы, выплаченной авансовой оплаты, согласно графику ее удержания.

При этом график удержания аванса устанавливается равномерно, начиная c месяца оказания услуг до ноября текущего года, за исключением аванса для оплаты услуг декабря, который удерживается при оплате услуг за отчетный декабрь месяц.

Также отмечается, что оплата за оказание медицинской помощи мобильной бригады ПМСП осуществляется по тарифу за 1 вызов.





Оплата за оказание услуг по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 или лечению больных с коронавирусом COVID-19 в период кризисной ситуации, связанной с объявлением ВОЗ нового коронавируса COVID-19 пандемией осуществляется за диагностическое исследование на выявление РНК вируса COVID-19 из биологического материала методом полимеразной цепной реакции - по тарифу.

Оплата за надбавки к заработной плате медицинских работников, задействованных в предотвращении распространения коронавируса COVID-19 или лечении больных с коронавирусом COVID-19 в период кризисной ситуации, связанной пандемией коронавируса COVID-19 осуществляется на основании форм согласно приложениям 6, 12 и 16 к настоящим Правилам.

Оплата за один пролеченный случай стационара на дому осуществляется по тарифу 1/6 (одной шестой) от тарифа за один пролеченный случай по КЗГ с учетом коэффициента затратоемкости стационарной помощи и 1/6 (одной шестой) от стоимости койко-дня пролеченного случая в круглосуточных стационарах.

Также указывается, что оплата за оказание услуг по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 и или лечению больных с коронавирусом COVID-19 в период пандемии осуществляется:

1) за пролеченный случай по тарифу за 1 (один) койко-день;

2) за диагностическое исследование на выявление РНК вируса COVID-19 из биологического материала методом полимеразной цепной реакции - по тарифам;

3) за диагностическое исследование на определение антител методом иммуноферментного анализа;

4) за оказание экстракорпоральной мембранной оксигенации - за фактически понесенные расходы на ЛС, МИ и медицинские услуги;

5) за надбавки к заработной плате медицинских работников, задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19;

6) за проведение компьютерной томографии грудной клетки по тарифу;

7) за проведение ультра гемофильтрации при тяжелых случаях лечения - по тарифам;

8) за обеспечение противовирусными препаратами, за исключением препаратов, полученных на безвозмездной основе за счет резервов Правительства РК и местных исполнительных органов, - по фактической (закупочной) стоимости препаратов, не превышающей их предельную цену.

Оплата за надбавки к заработной плате медицинских работников, задействованных в предотвращении распространения коронавируса COVID-19 и лечении больных с коронавирусом COVID-19 в период пандемии осуществляется на основании форм согласно приложениям 26, 31 и 47 к настоящим Правилам.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования, за исключением ряда норм.

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