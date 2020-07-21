Розовое озеро Кобейтуз хотят отдать в обособленное пользование

Срок предоставления в обособленное пользование - 49 лет.

Нашумевшее в последнее время розовое озеро хотят отдать в обособленное пользование, передает zakon.kz.

Соответствующая информация размещена на сайте ГУ "Управлениe природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области".

Управление объявило конкурс по предоставлению водных объектов в обособленное пользование. Конкурс состоится 27 июля 2020 года в Кокшетау.

Срок предоставления в обособленное пользование - 49 лет.

Участвовать в конкурсе могут юрлица и физлица. Для участия необходимо предоставить перечень документов.

Согласно Водному кодексу РК, право обособленного водопользования возникает при предоставлении водных объектов или их части в пользование одному физическому или юридическому лицу.

На водных объектах, предоставленных в обособленное водопользование, общее водопользование допускается на условиях, установленных местными представительными органами областей (городов республиканского значения, столицы). Водопользователь, осуществляющий обособленное водопользование, обязан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, объявить об условиях или запрете общего водопользования, если иное не установлено решениями местных представительных органов областей (городов республиканского значения, столицы).

Стоит отметить, что на сайте ведомства размещено несколько конкурсов, на передачу водных объектов Аколинской области в обособленное или совместное пользование. По некоторым из них решение конкурсной комиссии уже состоялось.

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