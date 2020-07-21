Об опасности антибиотиков при COVID-19 заявили врачи

Порой они не лечат, а приводят к повлению язв и грибков.

Казахстанские врачи столкнулись с новой болезнью, вызванной бесконтрольным приемом антибиотиков в попытках защититься от коронавируса. Заболевание развивается в полости рта. Об этом корреспонденту zakon.kz сообщили представители кафедры терапевтической стоматологии КазНМУ имени Асфендиярова.

Стоматологическая клиника КазНМУ продолжала работу и во время карантина. И за это время сотрудники кафедры терапевтической стоматологии заметили, что к ним стали чаще обращаться пациенты с заболеванием слизистой полости рта. Врачи связывают увеличение обращений с бесконтрольным приемом лекарств.

В период пандемии из за страха перед вирусом COVID-19 люди начинают бесконтрольно принимать антибиотики, причем в больших дозах. Но, во-первых, потребление антибактериальных препаратов никак не влияет на вирус. Во вторых, как врач-стоматолог, скажу, что применение антибиотиков без назначения врача отрицательно влияет на состав микрофлоры полости рта и очень катастрофически сказывается на микробиоценозе (сообщества микроорганизмов, обитающих в полости рта), - сказал заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, д.м.н., профессор Серик Жолдыбаев.

По его словам, в результате, уничтожаются не только вредные, но и полезные микроорганизмы, обитающие в полости рта. Это и микроорганизмы участвующие в метаболизме пищевых продуктов, также микроорганизмы участвующие в синтезе очень важных для организма человека витаминов. Из-за этого дисбаланса активизируются грибки, рода Candida, актиномицеты (активность которых может привести к нагноению) и другие микроорганизмы.

Так же состояние дисбактериоза приводит к поражению органов и систем полости рта: гингивиты, глосситы, приводит к обострению хронических заболевании полости рта. Это только краткое изложение негативных последствии бесконтрольного применения антибиотиков.

Ассистент кафедры терапевтической стоматологии КазНМУ Константин Валов добавил, что вызванный бесконтрольным приемом антибиотиков кандидоз тяжело поддается лечению.

Кроме этого, развивающийся дисбактериоз кишечника нарушает нормальную работу пищеварительного тракта, на фоне чего часто развивается такое заболевание как хронический рецидивирующий афтозный стоматит, когда на множественных участках слизистой с разной периодичностью появляются очень болезненные элементы афты (язвы). Кроме того, бесконтрольный приём этих препаратов вызывает подавление естественных факторов иммунной защиты, что может приводить к активизации герпетической инфекции, это становится причиной проявления разных форм герпетических стоматитов (поражение слизистой рта), вплоть и до тех, которые имеют тяжелое течение с нарушением общего состояния, - сказал он.

Специалисты неоднократно подчеркивают, что прием антибиотиков при коронавирусе бесполезен без назначения врача. Их массовое применение может привести к мутации бактерий, что усложнит борьбу с заразными болезнями в будущем.

Заведущая кафедрой инфекционных болезней КазНМУ Аманкуль Дуйсенова напомнила, все лекарства и все пути их применения уже прописаны в утвержденном протоколе лечения COVID-19. Если говорить проще — ничего не применяется и не приобретается без назначения врача, большая часть лекарств доступна на уровне стационара, когда человека положили в больницу.

При этом, в интернете часто советуют для лечения COVID-19 применять такие лекарства, как дексометазон, гормоны, коагулянты для борьбы с тромбами в крови. Но и здесь, по мнению докторов, нужно соблюдать осторожность.

Всегда есть четкие показания, самолечение дома может усугубить болезнь. Для применения гормонов мы даже проводим консилиумы — когда несколько врачей решают по каждому индивидуальному случаю. Не нужно необоснованно назначать антибактериальные препараты. Мы говорим не покупайте самостоятельно, не назначайте самовольно. Люди не слушают нас. Болезнь вирусная, антибиотики здесь не эффективны. Антибиотики назначается только в случае если присоединяется бактериальная флора: если гормоны пациент получает и мы боимся активации бактериальной флоры, если септическое состояние, мы, конечно, назначаем, - сказала Дуйсенова.

Специалист бьет тревогу из-за бесконтрольного назначения антибиотиков.

Если так и будет дальше, то мы получим такую резистентность, что нечем будет лечить другие заболевания. Это когда бактерии не чувствительны к этим препаратам, лекарства не подавляют их рост, не убивают - принимает человек, они не действуют. Резистентность проблема большая, новых антибиотиков нет, они синтезируются все меньше — ВОЗ бьет тревогу, что к 2050 году нам нечем будет лечить людей. Те же бактериальные пневмонии. Народ уже "скушал" антибиотики в достаточном количестве — когда пневмония, инфекция мочевыводящих, менингококовую недавно пережили — то же цефтриаксон применяли. Теперь боимся, будет менингокок, а антибиотик не будет работать, - сказала Дуйсенова.

Добавим, что с начала пандемии стоматологи КазНМУ оказали помощь 1197 пациентам с острой болью, из них около 500 человек относятся к социально уязвимым слоям населения.

Заведующая кафедрой анестезиологии и реанимации КазНМУ Венера Исраилова добавила, что с каждым годом создается все меньше антибиотиков.

В 90-е у нас синтезировали до 40 названий. С 2000 по 2006 появилось всего 9. С 2010 по 2020 - всего два. У нас суперустойчивая инфекция. Население бежит, скупает, сами себе назначают. Все ищут медсестер чтобы им дома покапали цефалоспорины. Стоил 800, поднялся до 2500. Не надо покупать. У нас все население в итоге будет устойчиво. Если ваши дети-внуки заболеют к 2050 году у нас разовьется суперинфцекция, которую нечем будет лечить. Проблема резистентности входит в девять глобальных проблем ВОЗ, - сказала она.

Эпидемиолог Гаухар Мергенова добавила, что коллективному иммунитету может угрожать бесконтрольный прием антибиотиков даже небольшим количеством людей, которого достаточно будет, чтобы бактерии мутировали в супербактерии.

Если в популяции люди принимают антибиотики - вся флора имеет обмен генетической информацией и вся будет резистентна. На самом деле это не только личное дело человека, дело всего населения. Вирусы и бактерии будут циркулировать затем во всей популяции, - отметила она.

Специалисты призвали казахстанцев полагаться только на официальную информацию от лечащих врачей и Министерства здравоохранения и не следовать "простым советам" блогеров, которые могут оказаться губительными.

Подготовил Альберт Ахметов

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