Во всех областях Казахстана открыты представительства центра "Акниет"

Центр одна из немногих НПО, работающих в сфере реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от радикальной идеологии.

В рамках грантового финансирования НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" при поддержке Министерства информации и общественного развития РК во всех регионах Казахстана открыто 18 офисов представительств ОФ "Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр "Акниет", сообщает zakon.kz.

Центр "Акниет" одна из немногих НПО, работающих в сфере реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от радикальной идеологии.

Тема такой помощи несколько табуирована у нас. Чаще всего этот феномен объясняется тем, что религия очень чувствительная тема.

Между тем в мире не только сложилась, но и получила институциональное оформление практика помощи тем верующим, которые в силу разных причин оказались за рамками правового поля.

Широкое распространение, в частности, получил Римский меморандум о надлежащей практике реабилитации и реинтеграции лиц, совершивших насильственные преступления экстремистского характера.

"Римский меморандум принят в июне 2012 года министрами иностранных дел стран-участниц Global Counterrorism Forum (Глобальный контртеррористический форум), международной структуры, созданной в Нью-Йорке 22 сентября 2011 года"

Неизвестно насколько методология работы центра "Акниет" перекликается с рекомендациями Римского меморандума.

Однако за последний год американские эксперты и представители Госдепартамента США дважды целенаправленно приезжали, чтобы ознакомиться с подходами "Акниета" по реабилитации и адаптации 595 граждан Казахстана, вывезенных из Сирии и Ирака в 2019 году в рамках акции "Жусан".

Примечательно и то, что после этого Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Нур-Султан в феврале 2020 года призвал Казахстан поделиться своим опытом этой работы.

Значит ли это, что Казахстан действительно оказался среди лидеров в сфере оказания помощи верующим, попавшим в сложные жизненные обстоятельства. Вопрос звучит риторически на фоне новостей об открытии офисов представительств центра "Акниет" во всех регионах под эгидой НАО "Центр поддержки гражданских инициатив".

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