Лекарства от пневмонии и коронавируса раздают нуждающимся семьям в Жамбылской области

Акция направлена на поддержку граждан из социально незащищенных групп, прикрепленных к поликлиникам.

Свыше тысячи пакетов с лекарствами раздадут жителям Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

Акция направлена на поддержку граждан из социально незащищенных групп, прикрепленных к поликлиникам.

При поддержке акимата города Тараза и финансировании местного предприятия "Super-Pharm" в девять поликлиник областного центра были доставлены 560 лекарственных пакетов. В пакеты упакованы шприцы, системы, спиртовые салфетки, препараты, внесенные в протокол лечения коронавирусной инфекции и пневмонии: антибиотики, витамины, жаропонижающие и противовоспалительные средства, другие лекарства. Один пакет предназначен на 7-дневный курс лечения, цена по себестоимости составляет 7 825 тенге.

Нам позвонили из управления здравоохранения и сказали, что нужно поехать в ТОО "Super-Pharm" за медикаментами. Для нас это стало очень приятной неожиданностью, — говорит провизор городской поликлиники № 1 Ултай Кудиярова. — В прошлом году, когда закладывали финансирование дневных стационаров, никто не мог предположить, что мы столкнемся с эпидемией. Поэтому такая помощь для нас важна и своевременна.

Дополнительно 520 лекарственных пакетов для жителей районов области закуплены при поддержке АО "СПК "Тараз" и Региональной палаты предпринимателей "Атамекен".

Таким образом, слаженность и оперативность государственных органов и предпринимателей региона подарила надежду на выздоровление множества больных.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!