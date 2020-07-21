В Алматы врачи спасли жизнь девочке, упавшей с дерева

Операция прошла успешно.

В Алматы 10-летняя девочка упала с дерева и ударилась головой. Врачи сделали ей операцию и ребенок постепенно восстанавливается, передает zakon.kz.

Девочка упала с высоты 2,5 метра. Врачи скорой помощи увезли ее в больницу в крайне тяжелом, коматозном состоянии.

Пациентку сразу же после обследования госпитализировали в реанимационное отделение.

Компьютерная томография головного мозга и черепа показала вдавлено-фрагментарный перелом левой теменной кости и эпидуральную гематому левой теменной кости, - говорится в сообщении Управления здравоохранения.

Врачи провели срочную операцию. Пациентке сделали трепанацию свода черепа, удалили гематому и провели пластику твердой оболочки мозга.

Операция прошла успешно. Почти неделю девочка находилась в реанимации. Потом ее перевели в нейрохирургическое отделение стационара.

Ребенок в сознании, употребляет пищу, состояние сейчас оценивается как тяжелое, но стабильное. Хотел бы предупредить родителей, чтобы периодически следили за своими детьми во время игры во дворе. Проводить профилактические и разъяснительные беседы с детьми по травматизму, в частности беречь от оголенных проводов, не залезать на дерево, кататься на качели медленно, одевать страховочные униформы во время катания на скейте, велосипеде, самокате, - сказал заведующий приемным отделением Центра детской неотложной медицинской помощи Мейржан Курманалиев.

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