56 коробок с тестами на COVID-19 пытались вывезти из Казахстана 

Со слов водителя указанные медицинские средства были закуплены на территории России, однако при переезде через границы соответствующие таможенные документы им не были оформлены.

20 июля задержан гражданин Республики Узбекистан, который через таможенный пункт Сарыагашского района пытался незаконно вывезти в Республику Узбекистан 952 шт незадекларированных тестов (56 коробок) на "COVID-19" на общую сумму в 3,6 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Со слов водителя указанные медицинские средства были закуплены на территории Российской Федерации, однако при переезде через границы соответствующие таможенные документы им не были оформлены.

По данному факту в соответствии со ст. 551 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях в отношении иностранного гражданина возбуждено административное производство, незадекларированные тесты были изъяты, - сообщили в прокуратуре Туркестанской области.

Кроме этого, за прошедшие 4 дня на территории области рабочей группой выявлено еще более 15 аптек, которые по завышенным ценам реализовывали лекарственные средства.

Также в Келесском районе был задержан гражданин, который в жилом доме без разрешения продавал лекарственные средства.

По каждому факту собранные материалы для принятия административных мер направлены в уполномоченный орган.

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