53 тонны гумманитарного груза доставили в Алматы волонтеры "Izgilik elshisi"

В свою очередь, Антикоррупционная служба города Алматы совместно с волонтерами продолжают вести работу по мониторингу доставки по назначению данного груза.

С первых дней объявленного режима первого карантина, волонтеры "Акселератора Добра: Izgilik elshisi" помимо правовой помощи, активизировали свою деятельность по социальной поддержки. Волонтеры продолжают принимать участие в различных мониторинговых мероприятиях, в том числе связанных с гуманитарной помощью, сообщает zakon.kz.

В Алматы разгрузили гуманитарный груз, прибывший по линии Всемирной организации здоровья. Прибыло 53 тонны груза со средствами защиты, а именно: защитные маски, защитные очки, медицинские маски хирургические, респираторные маски, медицинские халаты. Волонтеры "Акселератора Добра: Izgilik elshisi" проставляют штампы с грифом: "бесплатно – тегiн" на каждом лекарственном препарате гуманитарного груза в дальнейшем для их использования по назначению и во избежание фальсификации лекарственных средств. В свою очередь, Антикоррупционная служба города Алматы совместно с волонтерами продолжают вести работу по мониторингу доставки по назначению данного груза.

Сотрудники Департамента антикоррупционной службы по городу Алматы совместно с ДВД города Алматы с участием волонтеров еженедельно проводят рейды по выявлению санитарно-эпидемиологических нарушений соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в период карантина на предприятиях массового питания на предмет их работы после 23:00. В ходе проведения данного совместного рейда, у ряда заведений были выявлены нарушения с наличием несоблюдения установленных норм карантина, а именно функционирование после 23:00. По данным фактам были составлены акты и вызваны участковые. В свою очередь, волонтеры ведут разъяснительную работу среди населения.

По нашему мнению, такого рода мероприятия должны проводиться в совместной форме с волонтерами регулярно. Напоминаем и особо акцентируем внимание, что соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм, масочного режима, избежание скопления людей - все это является очень важным фактором в борьбе с пандемией", - отметил Первый заместитель руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции города Алматы – Данияр Таумурат.

В свою очередь руководитель волонтеров "Акселератора Добра: Izgilik elshisi" Айнур Сабитова подчеркнула, что: "Бескорыстное участие наших волонтеров в подобной деятельности безусловно направлено на оказание: юридической, социальной помощи нуждающимся лицам, а также проведение совместного мониторинга за правопорядком, все это воспитывает нашу молодежь, которая готова прийти на помощь, все это будет в дальнейшем способствовать воспитанию ответственности, духа единства и патриотизма, добропорядочности среди населения, прежде всего, среди молодежи. Большое спасибо всем ребятам, которые оказывают помощь в такой трудный период не только в Казахстане, но и во всем международном пространстве".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!