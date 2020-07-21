Появилось видео черного селевого потока в США 

Сажа, мусор и обугленные деревья превратились в огромную реку.

В округе Пима (штат Аризона, США) сняли, как по земле течет черный поток с мусором и обугленными остатками деревьев, сообщает zakon.kz со ссылкой на moya-planeta.ru

Недавно там были сильные пожары, после чего начались дожди. Земля, пострадавшая от огня, не смогла впитать выпавшие осадки, и произошло наводнение. Поток воды вместе мусором, сажей и частями обугленных деревьев пронесся по главному водосборному бассейну Тусона – административного центра Пимы.

Власти отмечают, что после длительных пожаров, даже небольшой дождь может вызвать наводнение.

Такие мусорные потоки после дождей – одна из главных постпожарных опасностей. Для их возникновения достаточно небольшого количества осадков. Например, в Южной Калифорнии выпавшие 7 мм осадков за 30 минут стали причиной такого же явления, – сообщили в геологической службе США.

Лесные пожары в Аризоне и других западных штатах США бушуют с начала июня. Только за первый летний месяц было эвакуировано более 38 000 человек, уничтожены несколько сотен домов.

Who had this on their 2020 hellscape bingo card? pic.twitter.com/fUNvIVS7aw — Official Pima County (@pimaarizona) July 16, 2020

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