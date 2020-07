Появилось видео черного селевого потока в США 

В округе Пима (штат Аризона, США) сняли, как по земле течет черный поток с мусором и обугленными остатками деревьев, сообщает zakon.kz со ссылкой на moya-planeta.ru

Власти отмечают, что после длительных пожаров, даже небольшой дождь может вызвать наводнение.

Лесные пожары в Аризоне и других западных штатах США бушуют с начала июня. Только за первый летний месяц было эвакуировано более 38 000 человек, уничтожены несколько сотен домов.

