Мадонна рассказала о неоплаченном штрафе после концерта в России

Певица поддерживает ЛГБТ-сообщество на протяжении всей своей карьеры.

Знаменитая певица утверждает, что российские власти ее оштрафовали на миллион долларов за то, что она на своем концерте восемь лет назад поддержала ЛГБТ-сообщество, сообщает zakon.kz.

Об этом звезда написала в Twitter. РБК пишет, что Мадонна напомнила, что ее речь была посвящена поддержке группы Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества, и она заранее предупреждала о ней организаторов концерта.

I made this speech at a concert in St. Petersburg 8 years ago. I was fined 1 million dollars by The government for supporting the Gay community.

I never paid.................... #freedomofspeech #powertothepeople#mdna https://t.co/6wH53V4aUn pic.twitter.com/LGhV5gUerc — Madonna (@Madonna) July 20, 2020

Я произнесла эту речь во время концерта в Санкт-Петербурге восемь лет назад. Правительство оштрафовало меня на $1 млн за поддержку гей-сообщества. Я так и не заплатила им, — написала она.

Певица поддерживает ЛГБТ-сообщество на протяжении всей своей карьеры и в 2019 году была удостоена почетной награды американской неправительственной ЛГБТ-организации GLAAD. В речи, произнесенной на питерском концерте в 2012 году, артистка отметила, что люди, относящиеся к сексуальным меньшинствам, имеют те же права, что и все остальные, и к ним следует относиться "с уважением, терпимостью, сочувствием и любовью".

В Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга по просьбе журналистов прокомментировали твит Мадонны.

Там удивились и заметили, что никакого штрафа на Мадонну после ее концертов в Петербурге в 2012 году наложено и не было: Московский райсуд города отказал в удовлетворении иска к певице со стороны активистов.

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