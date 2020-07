Мадонна рассказала о неоплаченном штрафе после концерта в России

Знаменитая певица утверждает, что российские власти ее оштрафовали на миллион долларов за то, что она на своем концерте восемь лет назад поддержала ЛГБТ-сообщество, сообщает zakon.kz.

Об этом звезда написала в Twitter. РБК пишет, что Мадонна напомнила, что ее речь была посвящена поддержке группы Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества, и она заранее предупреждала о ней организаторов концерта.

I made this speech at a concert in St. Petersburg 8 years ago. I was fined 1 million dollars by The government for supporting the Gay community.

I never paid.................... #freedomofspeech #powertothepeople#mdna https://t.co/6wH53V4aUn pic.twitter.com/LGhV5gUerc