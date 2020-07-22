Два казахстанца пробыли в рабстве около 30 лет

По мнению общественников, Министерству труда и социальной защиты нужен специальный проект для бывших трудовых рабов.

Два жителя Нур-Султана пробыли в рабстве около 30 лет, сообщает zakon.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Помочь им пытаются общественники. Франс Семерда в Казахстан переехал из Украины. Работал участковым, после - крановщиком. Рассказывает, в лихие 90-ые бандиты в милицейской форме отобрали у него документы. Он отказался на них работать, и его увезли в рабство. 3 года Франс пытался восстановить свою личность, но безуспешно.

Меня отвезли в Ерейментау, в горах, я там два года пробыл, потом убежал. В Кояндах проработал 10 лет, в другом месте 7 лет. Обманом не платили. Начали избивать. Уходил - обращался в милицию. У вас нет документов говорили, ничем не можем вам помочь. Начал скитаться. Несмотря на все это, я местный казахстанец, казахской национальности, - рассказал Франс Семерда.

Владимир Саврухин без документов 29 лет. В 91 году он из России переехал в Казахстан, но потерял паспорт. Без прописки этот документ не восстановить. Как и Франс, последние 10 лет Владимир работал пастухом. По их словам, если ты без документов, чаще всего кидают на деньги владельцы сельского хозяйства.

Только запросы делают, ответов нет ниоткуда. Я уже и не обращался потом. Сейчас подали документы, дела продвигаются. Если даже работу какую и найдешь могут и обмануть, ни денег, ничего не платят, - посетовал Владимир Саврухин.

Сейчас проблемой двух "нелегалов" занимается фонд "Қоргау Астана". По словам его руководителя Анны Рыль, попавшие в трудовое рабство никогда не выбираются из него самостоятельно.

Мы сдали их документы на форму №13. Вы сначала сдаете на подтверждение гражданства либо получаете лицо без гражданства. Потом получаете прописку, а прописку как правило делать негде. Мы делаем ее на базе нашего приюта. У них нет денег платить штраф, пошлину. Мы помогаем. Но отдельных проектов по финансированию, к сожалению, нет, - сказала руководитель фонда "Қоргау Астана" Анна Рыль.

По данным столичного Департамента полиции, сейчас восстановление удостоверений личности Саврухина и Семерды на контроле.

В настоящее время направлены запросы в главное управление юстиции Хмельницкой области и Российской Федерации для получения актов о рождении данных граждан. Истории Франса и Владимира еще раз показали - потерять документы можно в секунду, а на восстановление уходят годы, - отметила и.о. руководителя пресс-службы ДП Нур-Султан Эльмира Шауленова.

По мнению общественников, Министерству труда и социальной защиты нужен специальный проект для бывших трудовых рабов. Им необходима массовая легализация.

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