Трамп сообщил, что сразу две вакцины в США выходят на финальную стадию испытаний в июле
Первая из них, которая будет одобрена, "станет доступна немедленно", указал американский лидер
Две потенциальные вакцины выходят на финальную стадию клинических испытаний в США в июле, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Об этом объявил во вторник на брифинге для журналистов президент США Дональд Трамп.
В конечном счете наша цель - не просто справиться с пандемией, но положить ей конец. Мы хотим избавиться от нее как можно скорее", - сказал он. "По этой причине создание вакцины остается нашим приоритетом, - подчеркнул американский лидер.
По словам Трампа, две потенциальные вакцины выходят на финальную стадию клинических испытаний в этом месяце. Еще четыре вакцины выйдут на финальную стадию испытаний в последующие несколько недель.
По его словам, в США уже налажено массовое производство всех основных потенциальных вакцин, так что первая из них, которая будет одобрена, "станет доступна немедленно". После этого к распределению вакцин должен будет подключиться Пентагон, который, как обещает Трамп, сделает это "в рекордные сроки".
Трампу был задан вопрос, готовы ли американские власти сотрудничать с Пекином и использовать китайскую вакцину, если она будет создана быстрее американской.
Мы готовы работать с кем угодно, кто поможет нам достичь хороших результатов, - ответил американский лидер.
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