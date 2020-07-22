В США чернокожий подросток продавал белым разрешения на слово "ниггер"

Таким образом 11-летний темнокожий школьник заработал около $1000.

В США 11-летний темнокожий школьник заработал около 1000 доолларов, продавая белым одноклассникам разрешения употреблять слово "ниггер", сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru

По словам женщины, Мартин продавал разрешения за 20-50 долларов. Женщина попросила совета у специалистов ресурса, так как она и ее муж белые, а сын Мартин и его сестра – усыновленные темнокожие.

Мать мальчика обеспокоилась, что его поведение может оскорбить других темнокожих детей в школе.

Эксперт в ответ заявил, что белые не имеют права использовать слово "ниггер", Мартин, как бы он ни дружил с белыми детьми, своими действиями предает темнокожих. Женщине посоветовали найти чернокожих родственников или друзей семьи, которые объяснят детям, какое это уродливое слово.

В конце мая в США начались массовые акции против расизма на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Митинги быстро переросли в столкновения с полицией, мародерства и вандализм. В некоторых американских городах активисты начали сносить памятники историческим личностям.

14 июля Пентагон сообщил о планах представить нововведения, направленные на искоренение символики, связанной с расовым неравенством.

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