Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

За сутки в Казахстане выявлены 1685 больных коронавирусом

Всего в стране выявлено 75 153 заболевших.

Фото : РСК Алматы22 июля 2020, 09:01

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1685 заболевших коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Из них 743 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 213 / 103
город Алматы - 241/134
город Шымкент - 38/ 10
Акмолинская область - 54 / 28
Актюбинская область - 50/ 30
Алматинская область - 54/27
Атырауская область - 109/ 65
Восточно-Казахстанская область - 238/ 115
Жамбылская область - 42/23
Западно-Казахстанская область - 87/44
Карагандинская область - 175 /79
Костанайская область - 54 /17
Кызылординская область - 115 /34
Мангистауская область - 49/18
Павлодарская область - 68/ 6
Северо-Казахстанская область - 82 /4
Туркестанская область - 16/ 6

Всего в стране выявлено 75 153 заболевших.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты