За сутки в Казахстане выявлены 1685 больных коронавирусом
Всего в стране выявлено 75 153 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1685 заболевших коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.
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Из них 743 без клинических проявлений.
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В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 213 / 103
город Алматы - 241/134
город Шымкент - 38/ 10
Акмолинская область - 54 / 28
Актюбинская область - 50/ 30
Алматинская область - 54/27
Атырауская область - 109/ 65
Восточно-Казахстанская область - 238/ 115
Жамбылская область - 42/23
Западно-Казахстанская область - 87/44
Карагандинская область - 175 /79
Костанайская область - 54 /17
Кызылординская область - 115 /34
Мангистауская область - 49/18
Павлодарская область - 68/ 6
Северо-Казахстанская область - 82 /4
Туркестанская область - 16/ 6
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Всего в стране выявлено 75 153 заболевших.
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