За сутки в Казахстане выявлены 1685 больных коронавирусом

Всего в стране выявлено 75 153 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1685 заболевших коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

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Из них 743 без клинических проявлений.

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В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 213 / 103

город Алматы - 241/134

город Шымкент - 38/ 10

Акмолинская область - 54 / 28

Актюбинская область - 50/ 30

Алматинская область - 54/27

Атырауская область - 109/ 65

Восточно-Казахстанская область - 238/ 115

Жамбылская область - 42/23

Западно-Казахстанская область - 87/44

Карагандинская область - 175 /79

Костанайская область - 54 /17

Кызылординская область - 115 /34

Мангистауская область - 49/18

Павлодарская область - 68/ 6

Северо-Казахстанская область - 82 /4

Туркестанская область - 16/ 6

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Всего в стране выявлено 75 153 заболевших.

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