По словам врачей, злоупотреблять этим продуктом нельзя, можно получить ожог внутренних органов.

В Казахстане хрен объявили новым чудо-средством от коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Дачники Усть-Каменогорска - на страже своих участков. Оберегают хрен. У всех соседей Германа Дремова накануне кто-то выкопал весь корень. На его участке растение просто не заметили, иначе пенсионеры тоже остались бы без кореньев для засолки овощей.

Приходится охранять, потому что приходит очень много спрашивают. Мы говорят заплатим и все такое прочее. Вот с соседями приходится охранять потому что самим тоже надо. На базаре дорогой он, поэтому, наверное, и ходят воруют с дач, - рассказал житель Усть-каменогорска Герман Дремов.

С чьей-то легкой руки, сначала имбирь и чеснок, а теперь вот и хрен объявили спасением от коронавируса. На рынках за 100 граммов просят тысячу тенге и выше. Заплатить многие бы рады, да вот теперь корень в дефиците. На этом видео житель пригородного села ищет, с кем бы передать в столицу 10 килограммов "лечебного" хрена для друзей.

По словам врачей, хрен антибактериальный натуральный продукт. В нем много витаминов, а аскорбиновой кислоты больше, чем в апельсине и лимоне. Но злоупотреблять этим продуктом нельзя, можно получить ожог внутренних органов. Да и при коронавирусе он малоэффективен.

Врач инфекционист Нина Фомичева с первых дней на передовой борьбы с коронавирусом. Все 11 протоколов лечения знает наизусть и ни в одном нет ни имбиря, ни хрена, говорит доктор.

Хрен - это растение, которое растет в огороде и требует добавки в какие-то кулинарные рецепты, для лечения хрен не годится. Если мы будем увлекаться народной медициной или только хреном, то я вам скажу эффект от этого лечение будет плачевный, - рассказала зав. инфекционным отделением городской больницы №1 Нина Фомичева.

Врачей поддержали народные целители. Как выяснилось, к ним тоже обращаются за спасением от коронавируса. Просят сделать чудо-травяной сбор или поставить защиту от COVID-19. Но травникам приходится объяснять: сборы растений не лечат вирус, они лишь поддерживают иммунитет, помогают при реабилитации после болезни.

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