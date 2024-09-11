Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Врач предупредила о рисках популярных средств от похмелья

Врач предупредила о рисках популярных средств от похмелья, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 01:56 Фото: freepik
Российский врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, что похмелье — это результат накопления токсичных продуктов распада алкоголя, в частности ацетальдегида, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию Life она отметила, что это вещество вызывает неприятные симптомы, включая головную боль, жажду, слабость и тошноту.

Кашух предупреждает, что популярные методы борьбы с похмельем могут приносить лишь временное облегчение, но зачастую усугубляют состояние. Например, употребление алкоголя утром, так называемый "опохмел", по ее словам, временно облегчает самочувствие, но увеличивает токсическую нагрузку на печень и мозг, что замедляет восстановление организма и повышает риск зависимости и обезвоживания.

Врач также отметила, что употребление кофе и энергетиков во время похмелья усиливает обезвоживание и повышает артериальное давление, создавая нагрузку на сердце, хотя и может на короткое время улучшить концентрацию. Она подчеркнула, что использование обезболивающих после алкоголя может быть опасным для печени, так как оба вещества метаболизируются в этом органе, увеличивая риск его поражения.

Кроме того, Кашух предостерегла от употребления сладкой газировки и диуретиков, которые могут вызвать скачки уровня глюкозы и усилить обезвоживание, что негативно сказывается на работе почек и сердечно-сосудистой системы.

Для безопасного выхода из состояния похмелья врач рекомендует восстанавливать водный баланс с помощью растворов электролитов и легкой пищи, богатой сложными углеводами и витаминами. Если аппетита нет, Кашух советует выпить сладкий чай и отдохнуть, что поможет организму быстрее восстановиться.

Ранее медики назвали новое опасное свойство соли.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Почему хозяева бенгальских кошек чаще других разочаровываются
Почему хозяева бенгальских кошек чаще других разочаровываются
Елена Малышева советует, как пережить магнитную бурю
Елена Малышева советует, как пережить магнитную бурю
Гороскоп на сегодня
Прогноз китайского гороскопа Бацзы на неделю с 9 по 15 сентября
Диана Абдуллаева
Интересное 2024 год Алкоголь Врачи Здоровье
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
В Казахстане утвердили нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный и обратно
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: