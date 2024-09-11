Врач предупредила о рисках популярных средств от похмелья

Российский врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, что похмелье — это результат накопления токсичных продуктов распада алкоголя, в частности ацетальдегида, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию Life она отметила, что это вещество вызывает неприятные симптомы, включая головную боль, жажду, слабость и тошноту.

Кашух предупреждает, что популярные методы борьбы с похмельем могут приносить лишь временное облегчение, но зачастую усугубляют состояние. Например, употребление алкоголя утром, так называемый "опохмел", по ее словам, временно облегчает самочувствие, но увеличивает токсическую нагрузку на печень и мозг, что замедляет восстановление организма и повышает риск зависимости и обезвоживания.

Врач также отметила, что употребление кофе и энергетиков во время похмелья усиливает обезвоживание и повышает артериальное давление, создавая нагрузку на сердце, хотя и может на короткое время улучшить концентрацию. Она подчеркнула, что использование обезболивающих после алкоголя может быть опасным для печени, так как оба вещества метаболизируются в этом органе, увеличивая риск его поражения.

Кроме того, Кашух предостерегла от употребления сладкой газировки и диуретиков, которые могут вызвать скачки уровня глюкозы и усилить обезвоживание, что негативно сказывается на работе почек и сердечно-сосудистой системы.

Для безопасного выхода из состояния похмелья врач рекомендует восстанавливать водный баланс с помощью растворов электролитов и легкой пищи, богатой сложными углеводами и витаминами. Если аппетита нет, Кашух советует выпить сладкий чай и отдохнуть, что поможет организму быстрее восстановиться.

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