За сутки в Казахстане 1 414 человек выздоровели от коронавируса
Итого выздоровевших в Казахстане - 46 790.
Фото : Facebook22 июля 2020, 09:32
За прошедшие сутки в Казахстане 1 414 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 424
город Алматы - 129
город Шымкент - 26
Акмолинская область - 29
Актюбинская область - 61
Атырауская область - 80
Восточно-Казахстанская область - 129
Жамбылская область - 33
Западно-Казахстанская область - 192
Карагандинская область - 92
Костанайская область - 3
Кызылординская область - 75
Мангистауская область - 26
Павлодарская область - 16
Северо-Казахстанская область - 58
Туркестанская область – 41
Итого выздоровевших в Казахстане - 46 790.
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