За сутки в Казахстане 1 414 человек выздоровели от коронавируса

Итого выздоровевших в Казахстане - 46 790.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 414 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 424

город Алматы - 129

город Шымкент - 26

Акмолинская область - 29

Актюбинская область - 61

Атырауская область - 80

Восточно-Казахстанская область - 129

Жамбылская область - 33

Западно-Казахстанская область - 192

Карагандинская область - 92

Костанайская область - 3

Кызылординская область - 75

Мангистауская область - 26

Павлодарская область - 16

Северо-Казахстанская область - 58

Туркестанская область – 41

Итого выздоровевших в Казахстане - 46 790.

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