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За сутки в Казахстане 1 414 человек выздоровели от коронавируса

Итого выздоровевших в Казахстане - 46 790.

Фото : Facebook22 июля 2020, 09:32

За прошедшие сутки в Казахстане 1 414 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 424
город Алматы - 129
город Шымкент - 26
Акмолинская область - 29
Актюбинская область - 61
Атырауская область - 80
Восточно-Казахстанская область - 129
Жамбылская область - 33
Западно-Казахстанская область - 192
Карагандинская область - 92
Костанайская область - 3
Кызылординская область - 75
Мангистауская область - 26
Павлодарская область - 16
Северо-Казахстанская область - 58
Туркестанская область – 41

Итого выздоровевших в Казахстане - 46 790.


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