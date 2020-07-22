Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Информацию о снижении пенсионного возраста прокомментировали в минтруда

В рассылке говорится, что сокращается срок выхода на пенсию у мужчин - в 61 год, а у женщин - в 57.

Фото : Pixabay22 июля 2020, 09:35

Скриншот с сообщением о снижении пенсионного возраста в Казахстане распространяется в социальных сетях и мессенджерах, передает zakon.kz со ссылкой на stopfake.kz.

По информации Министерства труда и социальной защиты республики, эта информация не соответствует действительности.

На скриншоте говорится, что сокращается срок выхода на пенсию у мужчин - в 61 год, а у женщин - в 57. При этом текст иллюстрирован фотографией президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Министерство социальной защиты и труда республики опровергло данную информацию.

Это фейк, ни о каком изменении пенсионного возраста речь не идет, - заявили в ведомстве.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты