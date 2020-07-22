Информацию о снижении пенсионного возраста прокомментировали в минтруда

В рассылке говорится, что сокращается срок выхода на пенсию у мужчин - в 61 год, а у женщин - в 57.

Скриншот с сообщением о снижении пенсионного возраста в Казахстане распространяется в социальных сетях и мессенджерах, передает zakon.kz со ссылкой на stopfake.kz.

По информации Министерства труда и социальной защиты республики, эта информация не соответствует действительности.

На скриншоте говорится, что сокращается срок выхода на пенсию у мужчин - в 61 год, а у женщин - в 57. При этом текст иллюстрирован фотографией президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Министерство социальной защиты и труда республики опровергло данную информацию.

Это фейк, ни о каком изменении пенсионного возраста речь не идет, - заявили в ведомстве.

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