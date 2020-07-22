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В Алматы на несколько маршрутов выпустили 100% автобусов

Изучение объемов пассажирских перевозок продолжается.

Фото : Алматыэлектротранс22 июля 2020, 09:46

Пять автобусных маршрутов в Алматы дополнят до 100% выхода, передает zakon.kz.

По результатам мониторинга пассажиропотока на общественном транспорте Управлением городской мобильности города Алматы было принято решение с 22 июля 2020 года увеличить количество подвижного состава на следующих маршрутах:

100% выход на № 4,23,7,31,67

Изучение объемов пассажирских перевозок продолжается. В связи с чем могут быть пересмотрены плановые показатели и других маршрутов, - сообщается на на официальном аккаунте "Алматы автобустары".


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