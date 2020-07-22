Полицейские прервали юбилей в Аксае

При появлении стражей порядка гости разбежались.

Юбилей во время карантина пресекли полицейские в Аксае, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, сотрудниками Бурлинского районного отдела полиции было зафиксировано семейное торжество по случаю дня рождения главы семьи в одном из частных домов города.

При появлении стражей порядка гости разбежались, но полицейские успели провести фото и видео фиксацию застолья.

В отношении организатора застолья был составлен административный протокол по статье 425 КоАП. На торжестве присутствовало было более 20 человек, у них были взяты объяснительные, – рассказал начальник Бурлинского РОП Даурен Утегулов.

Несмотря на плачевную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и количество летальных случаев, люди видимо еще в полной мере не осознают всю опасность подобных мероприятий. Как и необходимость строгого соблюдения карантинных норм. Полицейские проводят широкомасштабную разъяснительную работу среди населения, на улицах города и в населенных пунктах, а также рейдовые мероприятия по соблюдению карантина. Как отмечают Бурлинские полицейские, только за один рейд они фиксируют порядка 20 нарушений.

Сотрудниками отдела полиции ежедневно проводятся рейды по соблюдению карантинных мер. На сегодняшний день выявлено 60 фактов нарушений карантина, в основном нарушения запрета на передвижение после 23:00 часов. Также было выявлено два факта реализации одноразовых масок по завышенной цене, что также является незаконным. Все материалы направлены в отдел по контролю и безопасности товаров и услуг для принятия соответствующих мер, – отметил Д.Утегулов.

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