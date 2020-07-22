Скончался ветеран казахстанского правосудия Булат Тохметов

Ему было 80 лет.

Стало известно о смерти ветерана казахстанской судебной системы Булата Тохметова, передает zakon.kz.

Совет судей-ветеранов города Алматы выразил соболезнования семье, родственникам и судьям в связи с кончиной судьи-ветерана Болата Тохметова 20 июля 2020 года.

Булат Тохметов проработал судьей 28 лет. Он работал судьей и затем председателем Темиртауского горсуда, председателем Гурьевского городского суда, председателем Павлодарского областного суда, судьей Верховного Суда РК, Алматинского городского суда. После ухода в отставку, в 2003 году, продолжал активно содействовать отечественному правосудию.

Ему было присвоено звание "Почетный судья", медаль "Ветеран судебной системы", медаль "Ветеран труда", почетный знак Союза судей Республики Казахстан.

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