"Открыл врата ада" - действия Зеленского раскритиковали

Теперь террористы знают, что власть можно продавить и она выполнит выдвинутые ими требования.

Телеведущий Владимир Соловьев считает, что своими действиями во время захвата заложников в Луцке президент Украины Владимир Зеленский открыл "врата ада", передает zakon.kz.

Соответствующее сообщение Соловьев опубликовал в своем Telegram-канале, пишет Lenta.ru.

Запись видеообращения по требованию преступника, как считает телеведущий, стала грубейшей ошибкой - теперь террористы знают, что власть можно продавить и она выполнит выдвинутые ими требования. Соловьев подчеркнул, что теперь "пойдет захват за захватом".

Ранее Зеленский выполнил требование террориста и записал видео с рекомендацией посмотреть фильм "Земляне". После ареста преступника глава государства сразу же удалил видео из соцсетей.

Дважды судимый Максим Кривош захватил автобус 21 июля. Он потребовал, чтобы первые лица Украины, в том числе министр внутренних дел Арсен Аваков и бывший президент Петр Порошенко, заявили на камеру, что они "террористы в законе". Отдельное требование террорист выдвинул президенту Владимиру Зеленскому — выложить в сеть заявление с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем".

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