СК Freedom Finance Insurance запустила проект по трудоустройству граждан

В рамках нового проекта страховая компания Freedom Finance Insurance предоставляет трудоустройство в комфортных условиях на удаленке, с заработком от 100 тыс. тенге в месяц.

В следствии карантинных мер из-за пандемии Covid-19 многие казахстанцы остались без постоянного заработка. В мае Министр труда и социальной защиты сообщил о 170 тыс. зарегистрированных безработных граждан.

С целью помочь людям, оказавшимся в сложном эпидемиологическом и экономическом положении, в мае 2020 года страховая компания Freedom Finance Insurance создала проект Distant Telesales. С его помощью у казахстанцев появилась возможность зарабатывать без привязки к офисному месту и не подвергать опасности пандемии себя и близких.

За два месяца существования проекта Компания заключила более 30 контрактов с кандидатами, и планирует дальнейшее трудоустройство на удаленке - до 200 сотрудников.

Проект оказался для Компании успешным. С момента его запуска наши новые сотрудники совершили более 4 тыс. часов разговоров, а количество продаж в среднем на одного менеджера составило – 2-4 страховых полиса в день. Каждый желающий может заработать в нашей компании в среднем от 100 до 200 тыс. тенге в месяц в зависимости от результатов его труда, - отметил Председатель правления страховой компании Freedom Finance Insurance Даулет Акижанов.

Для кого подходит такая работа:

- для людей с высоким уровнем мотивации;

- для молодых родителей, которым необходима удаленная работа с возможностью заниматься домашними делами, при этом расти профессионально и увеличивать свой трудовой стаж;

- для тех, кто потерял основной доход и оказался в сложной финансовой ситуации, как множество других людей;

- для тех, кто опасается выходить из дома и регулярно посещать офис.

Своим опытом и впечатлениями о первых месяцах удаленной работы поделились сотрудники нового проекта Distant Telesales:

Я обычный парень, который во время карантина потерял работу и остался без основного источника дохода. Помню, в самом начале работы в компании Freedom Finance Insurance боялся лишний раз дышать в микрофон, когда разговаривал с клиентами, а теперь в день могу сделать до 80 звонков, продать от 5 до 10 полисов и при этом слушать любимую музыку. Я считаю, что воспользовался отличным шансом хорошо зарабатывать, не выходя из дома в период пандемии, и при этом, не подвергать опасности себя и своих родных, - рассказал менеджер по продажам Freedom Finance Insurance Данияр Жабаев.

Я воспитываю двоих детей. В эту компанию я пришла, не имея никакого опыта в продажах, и с первого месяца начала зарабатывать от 100 тыс. тенге. Я уверенна, это только начало. Для себя я отметила несколько плюсов в такой работе. Во-первых, не нужно ни с кем контактировать. Во-вторых - тратить время на дорогу. А еще, можно уделять больше времени семье, - рассказала менеджер по продажам Freedom Finance Insurance Наталья Ахметова.

Мы предоставляем возможность работать в комфортных для всех условиях. В нашей компании можно бесконечно расти как профессионально, так и финансово. С учетом нестабильной экономической обстановки, это неплохое решение для наших граждан, - отметил Даулет Акижанов.

Если вы хотите стать частью команды страховой компании Freedom Finance Insurance, заполните анкету на странице ffinswork.kz.

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