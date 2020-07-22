ЕС выделил деньги Казахстану для борьбы с COVID-19

Бюджет программы составил 1,4 млрд тенге.

20 июля Европейский Союз запустил всеобъемлющий пакет солидарной помощи "COVID-19 в странах Центральной Азии: меры реагирования на кризис"(CACCR) с бюджетом в 3 млн евро (1.4 млрд тенге), направленный на обеспечение потребностей стран Центральной Азии, где основное внимание уделяется Казахстану, передает zakon.kz со ссылкой на представительство ЕС в Казахстане.

В рамках программы CACCR, реализуемой Всемирной организацией здравоохранения, будет оказана поддержка в смягчении последствий нынешней вспышки пандемии COVID-19. Также программа будет способствовать обеспечению долгосрочной устойчивости национальных систем здравоохранения стран Центральной Азии через наращивание их потенциала реагирования на аналогичные угрозы здоровью населения в случае появления таковых в будущем.

Вспышка пандемии COVID-19 наглядно показала насколько уязвимы наши национальные системы здравоохранения и как важно пересмотреть наш подход к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения. Именно поэтому в рамках программы CACCR, наряду с предоставлением необходимых на сегодняшний день основных медикаментов и оборудования, будет также оказана помощь лабораториям и больницам с тем, чтобы они были лучше подготовлены к борьбе с подобной пандемией в будущем, - сказал посол Евросоюза в Казахстане Свен-Олов Карлссон.

Программа CACCR разработана в три последовательных этапа. На первом этапе в рамках существующих национальных планов готовности и реагирования на COVID-19 будут удовлетворены потребности, которые не терпят отлагательств. На втором этапе, когда пик пандемии будет пройден, основное внимание будет уделено восстановлению и подготовке к возможной второй волне. На завершающем этапе, с позиции долгосрочной перспективы, будет осуществлен ряд мероприятий в целях создания и поддержания устойчивых, эффективных и прочных систем здравоохранения.

CACCR – двухлетняя региональная программа для стран Центральной Азии, которую запустили в июле 2020 года. Она осуществляется в рамках "пакета солидарной помощи" с бюджетом в 124 млн евро, подготовленной Европейским Союзом для региона Центральной Азии как часть программы глобального ответа на COVID-19 "Team Europe".

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