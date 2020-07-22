В Казахстане каждую неделю волонтеры сдают тесты на коронавирус

Также их обеспечивают всеми необходимыми средствами защиты.

Председатель "Национальной волонтерской сети" Вера Ким рассказала о мерах защиты волонтеров от заражения коронавирусной инфекции во время работы, передает корреспондент zakon.kz.

Все волонтеры обеспечиваются средствами индивидуальной защиты - это маски, перчатки, при необходимости защитные костюмы. Если говорить о волонтерах, которые были привлечены нашей сетью, то каждую неделю они проходили тестирование. Что касается волонтеров, которые взаимодействуют с людьми, болеющими коронавирусной инфекцией, то они также сдают тесты, проводится инструктаж, медучреждения обеспечивают их всем необходимым для того, чтобы минимизировать риски (заражения), - сообщила Вера Ким на брифинге в СЦК.

По ее словам, ни один доброволец "Национальной волонтерской сети" не заболел коронавирусной инфекцией за время работы в период чрезвычайного положения.

В период чрезвычайного положения вся деятельность волонтеров проводилась в максимальной безопасности с учетом всех необходимых мер. Говорить сейчас однозначно достаточно сложно. Из тех волонтеров, которые работали в нашей команде, к счастью, никто не заболел. Но я знаю, что среди наших партнерских организаций есть волонтеры, которые заразились коронавирусом. Но говорить однозначно, заразились они при осуществлении волонтерской деятельности, достаточно сложно, поэтому я думаю, утверждать - неправильно, - добавила глава "Национальной волонтерской сети".

Тамила Языкова, Нур-Султан

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