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Карагандинец угнал автокран

Его вычислили по камерам видеонаблюдения.

Фото : polisia.kz22 июля 2020, 14:56

Задержан житель Караганды, угнавший автокран, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, 20 июля в Юго-Восточный отдел полиции УП Караганды поступило сообщение от 34-летнего жителя города о том, что некий злоумышленник около 21.00 завладел автокраном “XCMJ”, на котором скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники патрульной полиции по камерам видеонаблюдения ЦОУ УП города Караганда определили местонахождения угонщика, и оперативно задержали его на улице Гоголя. Любителем незаконный езды на тяжелогрузном транспортном средстве оказался 26-летний молодой человек.

Он дал признательные показания. Автокран возвращен законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье 200 ч.1 “Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“.

Ведется расследование.


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