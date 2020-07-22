Появилось видео, как пьяный мужчина висел на мосту в Алматы 

Полицейские предотвратили суицид.

В Алматы полицейские сняли с моста мужчину, пытавшегося выброситься на проезжую часть, сообщает zakon.kz.

При несении службы в микрорайоне Айнабулак экипаж ночной поисковой группы "Фотон-6", в составе оперуполномоченного Елжаса Каллимуланова, участкового инспектора полиции Елдоса Кудайберген и патрульного полицейского Бекжана Амиртаева, получили сигнал о том, что на улице Северное кольцо, напротив рынка "Ялян", неизвестный мужчина, 40-45 лет, сидит на краю моста и хочет спрыгнуть вниз, тем самым, покончив жизнь самоубийством.

Оперативно прибыв на место, полицейские подтвердили сообщение. Они сразу же принялись беседовать с мужчиной, пытались отговорить его от этой затеи. Из разговора и невнятной речи потенциального самоубийцы, стало ясно, что он находится не в трезвом состоянии.

Я понял, что ситуация меняется и надо действовать решительно. Мы сразу принялись за план "Б". Пока наш коллега, старший лейтенант Кудайберген вел с ним беседу и заговаривал его, мы с младшим сержантом Амиртаевым забрались на мост с разных концов и стали незаметно подходить к мужчине. Он стоял за перилами и смотрел вниз на нашего коллегу из патрульного экипажа "Буран-168", выкрикивая свои пьяные обиды. По моей команде Бекжан подобрался ближе и в одно мгновение набросился за мужчину, вцепился в его руку. Тот не успел ничего сообразить, тогда я схватил его вторую руку, а затем подняли его наверх, на безопасное место, – рассказал оперуполномоченный ОКП УП Бостандыкского района Елжас Каллимуланов.

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