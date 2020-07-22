Сервис бронирования очереди в ЦОН стал удобнее

Эти меры уже позволили разгрузить очередь бронирования и дать возможность получить услуги большему количеству граждан.

Теперь услугополучатели при бронировании очереди в ЦОН могут видеть свободное для брони время, сообщает zakon.kz.

В то время как раньше в списке бронирования отображалось время вне зависимости, занято оно или нет. Это доставляло определенные неудобства, так как приходилось выходить из меню и заново все бронировать.

Также на портале egov.kz запущена новая функция по перебронированию очереди. В случае наличия активной брони, гражданин может перебронировать свою очередь и освободить своё время и дату для других, если у него по каким-то причинам не получается прийти в ЦОН.

Чтобы исключить возможность бронирования одним и тем же лицом нескольких временных окон на несколько дней подряд, граждане теперь могут взять одну бронь лишь раз в 10 дней. При этом, бронь в спецЦОН и обычный ЦОН не будут считаться в совокупности, клиент будет иметь право обратиться по одному разу в автоЦОН и ЦОН в течение 10 дней.

Эти меры уже позволили разгрузить очередь бронирования и дать возможность получить услуги большему количеству граждан.

Указанные доработки сервиса бронирования осуществлены оператором портала egov.kz – АО "Национальные информационные технологии" по инициативе госкорпорации "Правительство для граждан". Основанием послужили проведенный госкорпорацией анализ обращений граждан и результаты тестовой работы фокус-группы.

Также появилась возможность забронировать в один рабочий день на один ИИН два типа услуг, один из которых документирование. Теперь пользователи egov смогут увидеть статус бронирования в личном кабинете.

Напомним, после завершения режима ЧП в ЦОНах Казахстана можно получить только «бумажные» услуги, недоступные онлайн. Для этого необходимо заранее забронировать очередь в ЦОН на egov.kz или с помощью телеграм-бота eGovKzBot2.0.

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