Промоутер рассказал о проблемах с организацией боев "Канело" Альвареса

Ориентировочная дата ближайшего боя Альвареса - 12 сентября.

Основатель промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя, ведущий дела чемпиона мира в четырех весовых категориях мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (53-1-2, 36 КО), пожаловался на трудности при организации его боев, передает zakon.kz.

В интервью Boxingnews24 Де Ла Хойя упрекнул всех боксеров, желающих провести бой с Альваресом, в неуемных финансовых аппетитах.

На этой неделе у нас назначена встреча по поводу боя Сауля. Мы днем и ночью работаем, чтобы устроить этот поединок, но бойцы завышают свою стоимость, поскольку не хотят драться. Потенциальные соперники набивают себе цену, ведь у них есть советники, которые шепчут им, что они стоят дороже, чем на самом деле. Тот факт, что ты дерешься с "Канело", не значит, что ты получишь в три-четыре раза больше. К тому же надо помнить, что мы живем в условиях пандемии, - заявил промоутер.

По его словам, ориентировочная дата ближайшего боя Альвареса - 12 сентября.

Ожидается, что после данного боя "Канело" встретится с казахстанцем, чемпионом мира IBF Геннадием Головкиным.

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