Жительница Балхаша с положительным ПЦР-тестом успешно родила

За пару недель до этого ее попросили сдать ПЦР-тест – он оказался положительным.

Толганай Адилова, которая живет в Балхаше, успешно родила малыша, несмотря на положительный ПЦР-тест, сообщает zakon.kz.

В то же время, уже через считанные дни выяснилось, что и сама мама здорова: скоро ее выпишут вместе с ребенком. Толганай благодарит врачей за заботу, а свою историю рассказала на просторах социальных сетей.

Как отмечает ekaraganda.kz, Толганай Адиловой назначили дату планового кесарево 3 июня. За пару недель до этого ее попросили сдать ПЦР-тест – он оказался положительным. В то же время, девушка удивилась: никаких симптомов КВИ у нее не было – ни головных болей, ни температуры, ни одышки. Ее семья тоже здорова, и с заболевшими не контактировала.

Меня положили в Центральную больницу Балхаша, в отдельную палату. На осмотр приходили врачи в масках, в очках, в перчатках и в костюмах. Сначала я думала: зачем столько надевать на себя, я не больна вирусом, и вообще не верила в этот COVID-19. Когда начали готовить операционную, врачи надевали на себя по два костюма, очки, маски, перчатки – мне стало страшно. Огромное спасибо врачам, которые благополучно провели операцию: я и мой малыш живы и здоровы. Несмотря на то, что медикам было жарко в этих костюмах – тело не дышит (знаю, поскольку мне надевали его, когда водили на УЗИ и рентген после операции). Операция была сложной. При рождении первого ребенка кесарево я перенесла гораздо легче, а здесь и судороги были во время операции, и после было тяжело, и для восстановления потребуется немало времени, - делится Толганай в своем рассказе.

Санитарки каждый день проводили влажную уборку и кварцевание в палате девушки. Однако после окончания операции ей не дали даже обнять ребенка из-за положительного ПЦР.

Мой малыш лежал в соседней палате и питался смесью. У малыша тоже взяли тест на вирус. Было очень тяжело наблюдать своего ребенка из другой палаты, слышать, как он плачет и не иметь возможности подойти и взять на ручки свое дитя. На следующий день после операции сняли рентген и провели копьютерную томографию. Еще через три дня рентген показал, что легкие чистые. Врачи сказали, что скоро мне дадут ребенка и выпишут, и пока надо находиться домашнем карантине, - делится Толганай Адилова.

Молодая мама благодарна врачам и всему медперсоналу за то, что они помогают людям победить КВИ, рискуя своим здоровьем и жизнью.

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