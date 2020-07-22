Как решают проблему стихийных свалок, рассказал глава Минэкологии

На мусоровывозящий транспорт начнут устанавливать GPS-датчики, введут лицензирование предприятий по переработке мусора и ужесточат ответственность за мусор в неположенном месте.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев рассказал, как ведомство решает проблему стихийных свалок в стране, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что совместно с акиматами уже начата работа по ликвидации свалок. Был проведен космический мониторинг, благодаря которому было выявлено более 7,5 тыс. таких свалок по всей стране.

Только за последние 10 дней ликвидировано 1 635 стихийных свалок или порядка 20% от общего количества. Отмечу, что активная работа ведется в Карагандинской и Атырауской областях, где уже ликвидировано 60 и 40% (свалок) соответственно, - отметил глава Минэкологии.

Не так давно министерством была запущена горячая линия по сбору информации о стихийных свалках, на которую только за первые пять дней поступило 223 сообщения от жителей разных регионов.

В понедельник (20 июля), к примеру, провели рейды по стихийных свалкам вокруг столицы. Было установлено, что большую часть отходов составляет строительный мусор, обусловленный тем, что строительные объекты заключают договор с мусоровывозящими организациями, у которых нет договорных отношений с полигонами. Мы несомненно привлекаем строительные и мусоровывозящие компании к административной ответственности, они выплачивают штрафы за несанкционированные свалки. Но проблема в том, что эти штрафы достаточно низкие. Компаниям дешевле выплатить штраф, нежели вывозить строительные отходы на полигоны, - заявил Магзум Мирзагалиев.

Для решения проблемы стихийных свалок министерством был инициирован новый Экологический кодекс, в котором прописали меры по ликвидации таких свалок.

Это обязательное установление GPS-датчиков на мусоровывозящем транспорте. Введение лицензирования предприятий, занимающихся переработкой и утилизацией отходов. Переход на уведомительный порядок для мусоровывозящих организаций. Ужесточение ответсвенности за нарушение по обращению с отходами. Если будет обнаружен факт незаконного размещения отходов, то виновная сторона должна будет собрать и отвезти мусор на полигон, а также заплатить штраф, - заключил министр.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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