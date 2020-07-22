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В Алматы санатории отдали для больных коронавирусом

Глава Управления здравоохранения отметил, что это новые стационары в дополнение к уже открытым.

Фото : Акорда22 июля 2020, 16:26

В Алматы санатории "Казахстан", "Коктем", пансионат "Самал" и госпиталь для инвалидов ВОВ перепрофилировали для больных коронавирусом. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель горздрава Камалжан Надыров, передает zakon.kz.

На этой неделе перепрофилировали следующие объекты: на 250 коек санаторий "Казахстан", на 376 коек санаторий "Коктем", на 140 коек пансионат "Самал", на 100 коек Республиканский клинический госпиталь для инвалидов ВОВ. Спикер отметил, что это новые стационары в дополнение к уже открытым.

Кроме того, скоро в Алматы введут в эксплуатацию Центр оказания специальных социальных услуг на 500 коек.

Данный центр будет работать как ковидная клиника первого эшелона, а в пост-ковидный период будет функционировать как полноценный многопрофильный стационар. Сейчас там завершаются строительные работы, параллельно прорабатывается вопрос по оснащению медицинской техникой и необходимыми кадрами. Поставлена задача открыть данный объект в сентябре, - сказал Надыров.


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