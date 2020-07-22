Знатока "Что? Где? Когда?" обвинили в домогательствах к школьницам

Когда девушка училась в 10 классе, он стал ее учителем географии.

Знатока "Что? Где? Когда?" Михаила Скипского обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Журналистка издания The Bell Екатерина Аренина рассказала, что он приставал к ней, когда она была школьницей.

Когда мне было 15 лет, ко мне приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой мой тогда учитель географии и до сих пор звезда ЧГК Миша Скипский, - написала Аренина.

Когда девушка училась в 10 классе, он стал ее учителем географии. Также она ходила к Скипскому на тренировки по "Что? Где? Когда?" По ее словам, на занятиях учитель регулярно пошло шутил, а также звал ее пить кофе после уроков. Аренина призналась, что тогда считала это дружбой. В 2010 году Скипский попытался поцеловать ее - после этого момента они перестали "пить кофе".

Следующий эпизод случился в баре, где мы были с одноклассницей летом после 10 класса. Он трогал меня за ягодицу (опасное место!), звал нас к себе домой, мы не поехали. Мы, честно говоря, были не совсем трезвы, подружка меня увела оттуда, - поделилась журналистка.

Она добавила, что, когда ей было 18 лет, она переспала со Скипским. По ее словам, они случайно встретились за границей. Тогда она рассталась со своей первой любовью и была очень расстроена. Бывший учитель позвал ее в отель, и она согласилась "в каком-то порыве ненависти к себе". Девушка уточнила, что случившееся после окончания школы никак не влияет на то, что происходило, когда ей было 15.

Аренина подчеркнула, что многие знают и о других случаях домогательств знатока к школьницам. Она отметила, что, несмотря на это, он до сих пор работает с детьми.

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