Стало известно, кто "испортил" воздух в Атырау

Были выявлены две причины неприятного запаха - полигон бытовых отходов, расположенный в северной части города, и "тухлая балка".

Фото : koreanair.com

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев ответил на жалобы жителей Атырау о неприятном запахе в городе, передает корреспондент zakon.kz. Такой факт действительно был. Мы ежедневно проводим мониторинг качества окружающей среды. Полагаем, что там имеют место два факта. В первую очередь - это проблема полигона ТБО, который расположен в северной части региона. Второй - поля испарения "тухлой балки", - сообщил Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК. Решением проблемы министр назвал строительство нового полигона. По его словам, акимат уже выделил 50 гектаров земли, подготовлена проектно-сметная документация. Вопрос по "тухлой балке". Я сам туда выезжал, и проблема в том, что все канализационные стоки сбрасываются в "тухлую балку" без очистки или с недостаточным уровнем очистки. Мы проработали этот вопрос совместно с акиматом. На левобережной части Атырау определен участок, где будут построены новые канализационные очистные сооружения. Ввод в эксплуатацию ожидается в конце 2020 года. Соответственно проблема с отсутствием современных канализационных очистных сооружений в городе Атырау будет решена, - добавил глава Минэкологии. Тамила Языкова, Нур-Султан

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